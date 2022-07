Covid, a Los Angeles torna l’obbligo di mascherina nei ristoranti

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Siamo troppo pessimisti se diciamo “ci risiamo”? A partire dal 29 luglio i clienti dei ristoranti nella contea di Los Angeles, in California, saranno nuovamente obbligati a indossare le mascherine – a meno che l’area in questione non registri un calo miracoloso dei casi di Covid. Eh sì, perché il protagonista è ancora una volta lui, Mr C-19: il nuovo ceppo, battezzato BA.5 dagli scienziati, pare sia ben più virulento e contagioso dei precedenti, e le analisi del caso hanno indicato che potrebbe essere anche quattro volte più resistente ai vaccini.

Occorre notare, nel contesto nazionale, che di fatto i ricoveri dovuti al Covid sono aumentati dell’88% su base annua; un picco che di fatto ha spinto le autorità sanitarie a suggerire il ripristino dei protocolli di sicurezza che pensavamo di aver salutato. Il settore della ristorazione in particolare non sentiva parlare di mascherine e compagnia bella dalla metà di aprile, quando la città di Philadelphia terminò l’obbligo di indossarle al chiuso appena una manciata di giorni dopo averlo fatto rientrare in vigore: il recente aumento dei casi e l’imperversare di questa nuova variante, ben più pericolosa delle precedenti, ha tuttavia cambiato ancora una volta le carte in tavola.

“Per molti questo sembrerà un passo indietro” ha dichiarato Barbara Ferrer, direttore della salute pubblica della contea di Los Angeles, facendo riferimento al ritorno delle mascherine. “Per altri, la mascheratura interna non sembrerà necessaria a causa della disponibilità di potenti vaccini e terapie. La realtà è che, poiché viviamo con un virus SARS-CoV-2 mutante, permane incertezza sulla traiettoria della pandemia”.