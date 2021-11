Covid, alcuni contadini indiani trovano un cetriolo che assomiglia al virus

di Luca Venturino 16 Novembre 2021

Il villaggio di Saraguda, situato nel distretto di Odisha sulla costa orientale dell’India, finisce sotto la luce dei riflettori dopo che alcuni contadini trovano un cetriolo che ricorda le rappresentazioni mediatiche del Covid. Un paragone piuttosto infelice, è chiaro, ma che è diventato virale in poche ore.

Il vegetale in questione appare allungato e presenta numerose protuberanze simili a spuntoni, e assomiglia a rigor del vero ai modelli costruiti dagli scienziati nel corso della pandemia per dare un “volto” al coronavirus. A notarlo per primo è stato Rabi Kiran, originario del limitrofo villaggio di Jhariguda, che ha fotografato l’ortaggio per condividerlo sui social media. E, grazie alla magia di internet, in poche ore lo scatto ha fatto il giro del globo.

Nonostante la somiglianza con il virus potrebbe scoraggiare eventuali consumatori, il funzionario per l’agricoltura locale Rashikant Sahu ha dichiarato che, di fatto, la forma del cetriolo potrebbe essere dovuta a qualche problema legato ai semi o addirittura essere una conseguenza delle condizioni metereologiche insolite.