Covid, dal 1 maggio niente più mascherina nei ristoranti e bar: oggi atteso il decreto

di Luca Venturino 28 Aprile 2022

Qualche giorno fa l’avevamo anticipato, e ora il decreto è ad appena qualche ora di distanza: a partire dal primo maggio si potrà fare ciao ciao con le mani, con i piedi e con tutto il resto alle mascherine nei bar e nei ristoranti sul territorio nazionale. Va sottolineato che, in ogni caso, nel prendere le decisioni del caso il governo ha voluto comunque mantenere un approccio relativamente prudente; anche se di fatto i luoghi in cui rimane obbligatorio mascherarsi rimangono pochi.

A partire dal primo e per l’intera durata del mese di maggio continuerà a restare in vigore l’obbligo di mascherina per salire sui treni e sugli aerei, per entrare nelle strutture sanitarie e, probabilmente, anche per entrare nei palazzetti dello sport. Stesso discorso anche per le aule scolastiche, mentre per usufruire dei mezzi del trasporto pubblico locale (ossia autobus, metropolitane e tram vari) sarà necessaria la mascherina FFP2; rimane ancora in forse la caduta dell’obbligo negli uffici.

Una “mezza misura” che di fatto è sintomo del continuo scontro tra le due fazioni interne al governo: quella più cauta del ministro della Salute Roberto Speranza, ispirata dalle previsioni degli scienziati, e quella aperturista capeggiata dai leghisti in primis, che invece invocano a una ripresa del turismo. I numeri, a onor del vero, invitano a un approccio più accorto: le festività pasquali hanno portato a registrare 88 mila contagi in un solo giorno e 186 morti.