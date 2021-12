Covid, il Quebec chiude bar, palestre e cinema

La provincia del Quebec in Canada dopo un'ondata di casi di Covid vieta bar, palestre, cinema e spa, e obbliga i ristoranti a chiudere alle 22.

di Dissapore 21 Dicembre 2021

Il Quebec ha annunciato che chiuderà bar, cinema, palestre e spa a causa di un numero record di casi di Covid-19 nella provincia canadese. Gli eventi sportivi saranno chiusi agli spettatori. Il ministro della Sanità del Quebec Christian Dubé ha anche affermato che i ristoranti devono chiudere entro le 22. Le nuove misure si aggiungono alla decisione della scorsa settimana di limitare il riempimento di ristoranti e bar al 50% della capacità.

Lunedì il Quebec ha riportato 4.571 casi di COVID-19, un nuovo record di un solo giorno dall’inizio della pandemia. A partire da martedì, le scuole elementari e superiori rimarranno chiuse alle lezioni in presenza fino al 10 gennaio, anche se le strutture verranno utilizzate per le vaccinazioni o per la distribuzione di test rapidi agli studenti.

Gli spettatori non saranno autorizzati a partecipare a eventi sportivi professionistici o amatoriali, sebbene i Montreal Canadiens della NHL abbiano già giocato una partita di recente prima che gli spalti rimanessero vuoti. Infine, il lavoro a distanza o smart working, che prima era solo raccomandato dalle autorità, ora sarà obbligatorio, ove possibile.