Covid, in Grecia i ristoranti chiuderanno a mezzanotte

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

Il Covid-19 continua a imperversare per l’Europa, e i vari Paesi (compresa l’Italia, naturalmente) continuano a stringere le misure nel tentativo di contenere quanto possibile i contagi: in Grecia, dove nelle ultime 20 ore sono stati registrati più di 21 mila casi positivi, da oggi entrano in vigore nuove regole che riguardano bar, ristoranti e altri locali notturni.

Fino al 16 gennaio 2022, infatti, le attività sopracitate potranno ammettere un massimo di 6 persone al tavolo e chiudere necessariamente a mezzanotte, eccezion fatta per la notte di Capodanno dove invece potranno tenere aperto più a lungo. Se però pensate che questo significhi feste libera dal 31 sera fino alle prime luci dell’alba, va sottolineato che non è proprio così: le misure, infatti, hanno dato istruzioni ai locali anche di eliminare del tutto la musica, in modo per l’appunto da scoraggiare feste, celebrazioni e assembramenti di varia natura.