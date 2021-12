Covid, mascherina obbligatoria al chiuso in California e New York

In California e New York il picco dei contagi da variante omicron del Covid ha portato al ritorno dell'obbligo delle mascherine al chiuso.

di Luca Venturino 14 Dicembre 2021

Una notizia che assume i connotati frustranti di un (brutto) film già visto: negli stati della California e di New York, in America, è tornato in vigore l’obbligo di indossare le mascherine anche in casa e all’interno dei locali. Una misura che, chiaramente, è volta a contenere il preoccupante picco di contagi della variante omicron del Covid-19.

In California si registrano più di 4500 casi al giorno, e il mandato resterà in vigore almeno fino al 15 gennaio; mentre nello stato di New York i casi segnalati giornalmente superano spaventosamente le 10500 unità. I timori di un’altra, micidiale ondata invernale sono forti, e le autorità corrono dunque ai ripari nella speranza di poterla quantomeno arginare. “Sappiamo che le persone sono stanche e affamate di normalità”, ha detto Mark Ghaly, segretario dell’agenzia per la salute e i servizi umani della California, durante un briefing di lunedì. “Francamente, lo sono anch’io”.