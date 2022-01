Covid, mini lockdown per un paese in provincia di Nuoro

A Desulo, comune in provincia di Nuoro, è stato imposto un mini lockdown per tentare di contenere i contagi da Covid.

di Luca Venturino 5 Gennaio 2022

Desulo è un comune italiano di circa 2 mila abitanti in provincia di Nuoro, recentemente finito sotto la luce dei riflettori per aver implementato un mini lockdown fino al 16 di gennaio per tentare di contenere i contagi da Covid.

Didattica in distanza fino (almeno) al 13 compreso dunque, a cui va aggiunto il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 del giorno successivo se non per motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute e necessità come il prelievo di tabacco dai distributori automatici (che stare tutto il giorno in casa senza sigarette può essere dura). Bar chiusi entro le ore 20, e ingresso permesso solamente a coloro che si presentano con mascherina chirurgica o Ffp2. Nei ristoranti e pizzerie è concesso mangiare e bere, ma solamente fino alle ore 23 e per un massimo di 4 persone per tavolo, mentre è vietato il consumo di cibo all’aperto. Per i minori di 18 anni, infine, “è fatto divieto di uscire di casa dopo le 18, anche individualmente, se non per comprovate esigenze di salute o urgenza”, ha decretato il sindaco Giovanni Cristian Melis.