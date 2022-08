Covid, Singapore si prepara a eliminare l’obbligo di mascherine al ristorante

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

Singapore si prepara a fare ciao ciao con le mani, con i piedi e con tutto il resto alle mascherine, inconfondibili compagne dei lunghi anni di pandemia (non che sia passata, sia chiaro – in Cina stanno pure facendo il tampone ai pesci). Secondo quanto annunciato dal ministro della salute nella giornata di oggi, mercoledì 24 agosto, l’obbligo di indossarle al chiuso – compresi dunque locali come ristoranti, bar, cinema e via dicendo – sarà sollevato a partire dal 29 agosto. La decisione, come potrete immaginare, è stata mossa da un calo della curva dei contagi da Covid-19, il cui dilagare pare sia giunto a una situazione di quasi totale stabilità.

Così, per la prima volta in due anni, i cittadini di Singapore non dovranno più nascondersi dietro le mascherine – eccezzion fatta, beninteso, per i trasporti pubblici e altri ambienti ad alto rischio come le strutture sanitarie. In un evidente guizzo d’ottimismo, il ministero della salute ha addirittura aggiornato le regole per i viaggiatori non vaccinati, eliminando l’obbligo di quarantena di 7 giorni a partire dalla prossima settimana – ricordiamo, infatti, che le autorità governative locali avevano già revocato la maggior parte delle restrizioni ai viaggi già all’inizio di quest’anno.

Circa il 70% dei 5,5 milioni di abitanti della città-stato ha già contratto il Covid-19 ha affermato Ong Ye Kung, il ministro della salute in una conferenza stampa, aggiungendo poi che il tasso di reinfezione è finora “molto basso”: importante notare, tuttavia, che oltre il 90% della popolazione locale è stata vaccinata e il tasso di mortalità da Covid è tra i più bassi al mondo.