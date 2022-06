Crisi alimentare: nello Yemen più della metà della popolazione soffre la fame

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Sette anni – ecco da quanto tempo la guerra imperversa nello Yemen. Un conflitto senza quartiere che di fatto ha portato 17,5 milioni di persone – più della metà degli cittadini yemeniti – a soffrire la fame, e che rischia di allargare ulteriormente la propria portata se la fragile tregue raggiunta negli ultimi due mesi non dovesse essere prorogata. Proroga che, per l’appunto, è l’oggetto dell’allarme lanciato da OXFAM, che invita a prolungare lo stato di “cessate il fuoco” in modo da scongiurare il peggioramento della crisi alimentare.

Quella dello Yemen è senza ombra di dubbio una delle più gravi emergenze umanitarie al mondo, esacerbata ulteriormente dallo scoppio del conflitto in Ucraina che di fatto ha ridotto le forniture alimentari a livello mondiale facendo schizzare i prezzi alle stelle: in altre parole, con lo spettro di una crisi alimentare globale che si fa di giorno in giorno più concreto, situazioni già estremamente delicate come quella degli yemeniti rischiano di diventare catastrofiche. Basti pensare che a oggi lo Yemen importa circa il 90% del proprio fabbisogno alimentare (tra cui il 42% dell’import nazionale di grano dall’Ucraina – e non c’è bisogno di spiegare il motivo per cui questo sia un problema), anche se il recente “cessate il fuoco” ha riacceso la speranza interrompendo una spirale di violenza che aveva già causato oltre 4 milioni di sfollati interni.

In questo contesto, OXFAM sta cercando di tamponare l’emergenza alimentare fornendo a circa 280 mila persone voucher per l’acquisto di cibo, offrendo sovvenzioni in denaro alle piccole imprese e agli agricoltori locali e lavorando per la riabilitazione delle infrastrutture idriche e stradali: senza una proroga della tregua, tuttavia, tutti gli sforzi potrebbero rivelarsi vani.