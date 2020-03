Cristiano Ronaldo al McDonald’s prima di un match: l’aneddoto di Wayne Rooney

Il salutista Cristiano Ronaldo al McDonald’s prima di un match? Sembra impossibile, ma è quanto afferma raccontando un divertente aneddoto il suo ex compagno di squadra Wayne Rooney.

A sentire l’ex attaccante del Manchester United, infatti, CR7 ha una vera passione per i panini del McDonald’s, nonostante il giocatore sia uno estremamente noto alla sua forma fisica e alla sua dieta. Nessuno avrebbe probabilmente mai pensato di vederlo addentare un Big Mac come qualunque comune mortale incurante delle calorie, e invece pare – a quanto raccontano i compagni di squadra – che non sia proprio così. Evidentemente, quando c’è da sgarrare nemmeno la punta di diamante della Juventus sa resistere alle tentazioni.

“Con Cristiano andavamo spesso agli allenamenti e alle partite insieme. Mi ricordo una sera prima di una partita quando mi chiese di fermarmi al McDonald’s perché voleva un Big Mac”, racconta infatti Wayne Rooney in un’intervista al Times. Il motivo di questo sgarro alla dieta, però, sembra essere nello specifico quello di mettere su peso: “Era molto magro e voleva ingrassare. Ero io alla guida e dovemmo fare una sosta perché potesse procurarsene uno”, prosegue Rooney raccontando l’aneddoto. Consigliamo dunque al colosso dei fast food americani, a questo punto, di accaparrarsi il giocatore più famoso del mondo come testimonial, suggerendo che sia esattamente questo il segreto del suo successo.

[Fonte: SuperNews]