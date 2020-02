Cristiano Ronaldo: compleanno con regalo di lusso in un ristorante di Torino

Ha compiuto 35 anni Cristiano Ronaldo, e ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia (con tanto di regalo di lusso) in un ristorante di Torino. Il campione della Juventus ha spento le sue 35 candeline mercoledì 5 febbraio con una festa intima ma molto social, documentata da lui e dalla sua compagna (ospite al Festvival di Sanremo in questi giorni) su Instagram.

Dopo gli auguri del resto della squadra durante l’allenamento, come si vede in un post video dello stesso calciatore dove si vede un momento di intenso training fisico accompagnato dalla frase “happy birthday to me”, la festa verso sera si è spostata in un ristorante del centro della città. La scelta della famiglia Ronaldo è ricaduta su Casa Fiore, ristorante specializzato in cucina piemontese in via della Rocca: un posto intimo, con soli sei tavoli, che ha ospitato la cena di compleanno del campione.

La specialità del ristorante scelto per il compleanno di Ronaldo sono i piatti a base di carne, che il ristorante si fa arrivare da un’agrimacelleria di Villanova d’Asti. Scenografica la torta dedicata al compleanno dell’attaccante, fatta a forma dell’acronimo con cui è celebre in tutto il mondo, CR7. All’uscita del locale, poi, l’elegantissimo Cristiano Ronaldo ha trovato una bella sorpresa ad aspettarlo: un’automobile di lusso impacchettata con uno scenografico fiocco rosso.