Cristina D’Avena in concerto a Pasquetta sulla pagina Facebook dei succhi Skipper

Non sapete cosa fare a Pasquetta? Bene: sintonizzatevi sulla pagina Facebook dei succhi Skipper perché ci sarà Cristina D’Avena in concerto live. Sintonizzatevi alle ore 16 sulla pagina Facebook di Skipper: qui Cristina D’Avena si esibirà in diretta per la gioia di tutti i suoi fan.

L’iniziativa fa parte della più ampia campagna digital promossa da Skipper dal titolo “Stay thirsty, stay a casa”: si tratta di un sistema ideato con lo scopo di tener compagnia a tutte le persone obbligate a stare in casa, “skippando” i momenti di noia. Visto che le restrizioni governative di impediscono di uscire di casa per festeggiare Pasquetta ecco che il brand di succhi di frutta del Gruppo Zuegg (noto anche per la sua ironia come ha scoperto a sue spese il M5S con il reddito di cittadinanza) ha escogitato questo sistema per indurre le persone a stare a casa.

Il concerto di Cristina D’Avena si terrà dalle ore 16 alle ore 17.30: la regina delle sigle dei cartoni animati ci proporrà alcuni dei suoi brani più famosi. Mentre vi precipitate a ripassare i testi delle canzoni in vista del concerto, vi ricordiamo che nel progetto “Stay thirsty, stay a casa” rientrano anche lezioni di yoga in diretta live sul profilo Instagram di Skipper e le comparsate di personaggi famosi e webstar sui profili social dell’azienda.