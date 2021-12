Croazia, la più grande catena di supermercati accetterà criptovalute

di Dissapore 6 Dicembre 2021

Konzum, la più grande catena di supermercati di generi alimentari di tutti i Balcani occidentali, è diventata la prima catena di vendita al dettaglio in Croazia in cui i clienti possono pagare con criptovalute. Attualmente le transazioni digitali sono disponibili solo nello shop online, ma l’azienda prevede di introdurre il servizio nei suoi supermercati nel prossimo futuro.

Con oltre 10.000 dipendenti Konzum è leader della GDO croata: da poco ha annunciato che entrerà nel settore delle criptovalute accettando diversi asset digitali come mezzo di pagamento. Questi includono Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Stellar (XLM), Dai (DAI), EOS (EOS), Tether (USDT) e USD Coin (USDC). Per consentire tali pagamenti, Konzum ha collaborato con la società fintech Electrocoin e il suo sistema PayCek, il primo della Croazia. Data la volatilità della maggior parte dei token digitali, quest’ultimo garantirà all’acquirente un tasso di cambio fisso all’inizio della transazione e fornirà un tempo sufficiente per l’esecuzione corretta.

Uroš Kalinić, membro del consiglio di amministrazione di Konzum per la finanza e l’IT, ha osservato che la società monitora costantemente le tendenze globali: “In qualità di maggiore catena di vendita al dettaglio in Croazia, che nei suoi quasi 65 anni di storia è un leader nel mercato nazionale in termini di risultati commerciali e risultati tecnologici, siamo orgogliosi di essere leader in un’altra area che si sta rapidamente sviluppando e dettando il futuro”. Konzum non è solo la principale catena di supermercati in Croazia, ma anche la più grande nell’area dei Balcani occidentali. Oltre alla nazione d’origine, si estende in altri due paesi dell’ex Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Serbia. Il colosso serve oltre 650.000 clienti ogni giorno nei suoi oltre 700 negozi.