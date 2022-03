Crocchette di pollo: 19 in sessanta secondi, a fare il nuovo Guinness World Record è una ragazza

di Luca Venturino 24 Marzo 2022

Vi piacciono le crocchette di pollo? Abbastanza da riuscire a mangiarne 352 grammi in un minuto? Se pensate che sia impossibile, allora non conoscente Leah Shutkever, che si autodefinisce “competitive eater” (mangiatrice agonistica? Golosa da competizione? Terrore del buffet? Le traduzioni in italiano sono molte), ha recentemente ottenuto uno dei Guinness World Record più ambiti e contestati.

Il record precedente di questa categoria apparteneva alla modella Nela Zisser, che nel novembre 2020 riuscì a mangiare 298 grammi in 60 secondi: da allora, Leah ha deciso di allenarsi per riuscire a strapparle il titolo. Dopotutto, vantava già il record per il maggior numero di crocchette di pollo mangiate in tre minuti, quindi evidentemente doveva solamente aggiustare un po’ la sua tecnica. Una piccola curiosità: il tentativo di Leah è stato registrato negli studi Mediaset di Milano durante il backstage del programma “Lo Show dei Record”!

Leah ha raccontato di aver cominciato la sua carriera come “competitive eater” all’età di 23 anni, quando suo fratello l’ha sfidata mentre cenavano in un ristorante. Da allora, ha sviluppato un appetito anche per la competizione e i record. “Quando stabilisci obiettivi e li raggiungi, la tua fiducia cresce notevolmente” ha spiegato, “e credo che sperimentarlo sulla pelle sia stato un enorme punto di svolta nella mia vita.