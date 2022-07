Crotone, serve degli alcolici a minori di 16 anni: denunciato il titolare di un locale

Il proprietario di un locale a Rocca Di Neto, in provincia di Crotone, è stato denunciato per aver venduto alcolici ad alcuni minori.

Negli ultimi giorni il personale della Divisione di Polizia amministrativa di Crotone è stato impegnato in una serie di controlli sull’intero territorio della provincia atti a verificare il rispetto delle normative attualmente in vigore circa la vendita e somministrazione di alcolici. Le ispezioni sono giunte fino a un locale di Rocca Di Neto, situato nella provincia interna: qui gli agenti delle forze dell’ordine hanno denunciato il titolare dopo aver accertato la somministrazione di bevande alcoliche anche ai minori di 16 anni.

Nel locale in questione si stava consumando una serata di festa con balli e musica: giunti sul posto, gli agenti di Polizia hanno immediatamente notato la presenza di numerosi minorenni, e in breve accertato che avevano consumato degli alcolici. Il titolare del locale, oltre la denuncia sopracitata alla Procura della Repubblica di Crotone, dovrà anche fare i conti con una sanzione pecuniaria per l’illecito commesso.

Spostandoci invece verso lo stesso capoluogo di provincia, le attività di controllo e ispezione hanno portato alla scoperta di un distributore automatico posto sul lungomare che di fatto erogava bevanda alcoliche anche oltre l’orario consentito dalla legge: ricordiamo, infatti, che oltre la mezzanotte e fino alle ore 7.00 non possono essere somministrate bevande alcoliche mediante distributori automatici. Il macchinario è dunque stato sottoposto a sequestro amministrativo, e il suo titolare sanzionato.