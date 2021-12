Cucina vegetariana, Jude Law l’ha imparata per i suoi figli

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

Anche i divi di Hollywood devono (ok, ogni tanto) cucinare per i propri figli, e se questi seguono una dieta particolare come quella vegetariana, bisogna chiaramente imparare a cucinare i piatti giusti: è il caso di Jude Law, attore britannico e padre di sei figli, due dei quali sono per l’appunto vegetariani.

La notizia è emersa nel corso di un podcast a cui Law ha partecipato, River Cade Table 4 con Ruthie Rogers. Proprio la padrona di casa ha cominciato a raccontare di aver avuto una conversazione con Rudy, figlio 19enne dell’attore, durante la quale il giovane ha raccontato di come suo padre si sia messo ai fornelli per preparare da mangiare ai suoi fratelli che seguono una dieta vegetariana. E Jude Law ha commentato dicendo che doveva rispettare le loro scelte come vegetariani, e che, in realtà, si è goduto la sfida. “Mi è piaciuto prendermi cura di loro” ha aggiunto, spiegando che per la sua famiglia i pasti sono importanti esperienze di legame e che i suoi figli tornano sovente a casa per pranzi e cene domenicali.