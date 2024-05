Cucine da incubo: in arrivo la nuova stagione con Antonino Cannavacciuolo

Mancano poche ore all’inizio di Cucine da Incubo 10, che da parecchi anni fa rima con Antonino Cannavacciuolo. La nuova stagione andrà in onda settimanalmente, e vedrà lo chef nonché giudice di Master Chef Italia alle prese con valutazione e make over dei ristoranti più in crisi e bisognosi lungo tutto lo Stivale.

Lo show prodotto da EndemolShine Italy inizierà domani, giovedì 16 maggio alle 21.15h: potrete vederlo su Sky Uno e in streaming su Now. Lo chef, fattosi strada accumulando ben 7 stelle Michelin (di cui tre solo per il suo Villa crespi a Orta San Giulio, in Piemonte) e diventando un personaggio amatissimo anche in tv, manterrà lo stile che lo contraddistingue sin dagli esordi: burbero ma anche affettuoso, nonostante le poderose pacche sulla spalla che ama dare a staff e colleghi.

Come sarà Cucine da Incubo 2024

Anche se si tratta di un programma “anziano“, come lo ha definito affettuosamente lo stesso Cannavacciuolo, i più affezionati e fedeli saranno sollevati sapendo che il format rimarrà lo stesso, con i soliti punti cardine della trama. Il ristorante in crisi chiama in soccorso chef Antonino Cannavacciuolo, lui testa in prima persona e da cliente la cucina, parla con cuochi/proprietari/personale, smonta uno a uno i punti deboli del locale e istruisce tutti con un nuovo menu personalizzato accompagnato anche da un restyling totale del locale.

Sette puntate in giro per l’Italia, con sette storie da raccontare e per cui fare il tifo: Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. E la prima puntata si svolgerà a Grosseto, presso “Il Rifugio del Ghiottone”. Il nostro Super Antonì – ruolo che, nella versione inglese, è svolto da chef Gordon Ramsey – lascerà qua e là il segno (e le sue impronte XL). A giudicare dall’intervista che ci rilasciò l’anno scorso, per la stagione precedente, Cannavacciuolo è ben consapevole di non essere lui il protagonista: a esserlo – dichiara – e ad essere novità sono i ristoranti e le storie di ciascuno: famiglie, testimonianze, esperienze di vita e lavorative. Ma una mano concreta, ai ristoranti, serve… e come dice lo chef nel trailer della decima stagione: “e la mano ce la devo mettere io!“.