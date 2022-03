Cuki: l’azienda di prodotti per il confezionamento di alimenti vittima di una maxi truffa

di Manuela 2 Marzo 2022

Avete presente la Cuki, la famosa azienda che realizza prodotti per confezionare gli alimenti? Pellicola per alimenti, carta alluminio, carta da forno, sacchette per il congelatore, spago… Ecco, è appena stata vittima di una maxi truffa.

Più precisamente si è trattato di una truffa informatica che ha colpito la sede di via Brandizzo a Volpiano. Tutto è avvenuto a febbraio 2022. Diversi hacker hanno intercettato le comunicazioni della ditta con i fornitori.

Mettendo in atto diversi trucchi, sono riusciti così a spillare alla Cuki una cifra che va dai 100mila ai 300mila euro. Quando la Cuki si è resa conto del misfatto, ha subito sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Volpiano, i quali hanno fatto partire le indagini.

I soldi rubati dovevano essere usati per saldare le fatture per le forniture di alluminio comprate da una ditta di Ankara, la capitale della Turchia. Il materiale è stato consegnato come previsto, solo che dopo un po’ il fornitore ha contattato l’azienda chiedendole perché mai non avesse proceduto al pagamento.

Solo a quel punto la Cuki si è resa conto di cosa stesse accadendo: i soldi di queste transizioni erano finiti nei conti degli hacker. Attualmente i Carabinieri stanno cercando di capire da quale server sia partita la truffa, ma le indagini saranno molto lunghe.

L’anno scorso, invece, era stata la San Carlo ad essere vittima degli hacker: in quel caso avevano chiesto un riscatto.