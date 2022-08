Culatello di Zibello Dop, 2022 da record: la produzione cresce del 27,4% su base annua

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Il comparto del Culatello di Zibello Dop festeggia un’ottima performance nella prima metà del 2022: stando a quanto rivelato dall’omonimo Consorzio di Tutela, infatti, nel primo semestre dell’anno in corso i Culatelli avviati alla produzione tutelata sono più di 56 mila – il 27,4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Uno stato di ottima salute, dunque, che di fatto segue la traccia della tendenza positiva dello stesso 2021, che già venne accolto dai produttori come anno record concludendosi con 96.896 Culatelli omologati al 31 dicembre – il 23,9% in più rispetto al 2020.

Una crescita che di fatto va a riflettersi anche nel fatturato al consumo, che ammonta a 23,8 milioni, di nuovo in crescita in doppia cifra sul 2020 (+22%, a essere precisi). Insomma, pur trattandosi – per ammissione dello stesso Consorzio – di una produzione ancora piuttosto di nicchia, è innegabile che l’apprezzamento del mercato di riferimento sia sempre più evidente. Basti pensare, a tal proposito, che tra il 2014 e il 2021 il numero di Culatelli di Zibello omologati con il marchio DOP è più che raddoppiato, con il fatturato al consumo che è passato da 11,1 a 23,8 milioni di euro.

“Tenuto conto dell’aumento dei volumi produttivi 2021 vs 2020 e del trend nel primo semestre 2022, confidiamo in un andamento positivo delle vendite anche per l’anno in corso” ha commentato a tal proposito Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio. “Oltre alla crescita dell’export, una possibile chiave di lettura di questa serie storica è rappresentata dalla proposta del Culatello di Zibello Dop pre-affettato, che ha facilitato la penetrazione del prodotto nelle catene retail”.