Cuneo, durante il funerale della “signora della pizza” i ladri svaligiano casa e ristorante

di Luca Venturino 27 Aprile 2022

Ida Amatruda, mancata all’età di 77 anni, era conosciuta come la storica cofondatrice di una delle più antiche pizzerie di Cuneo, la Mergellina di via XX Settembre, accanto a piazza Europa. Alcuni ladri, approfittando del suo funerale celebrato nella mattinata di martedì 26 aprile nella chiesa parrocchiale di Madonna dell’Olmo, una frazione del capoluogo di provincia piemontese, sono riusciti a entrare nella pizzeria ora gestita da tre dei suoi figli e nell’abitazione al piano di sopra, facendo piazza pulita di gioielli e altri preziosi.

Nella refurtiva, stando a quanto riferito dai famigliari alle forze dell’ordine in seguito al rientro dal cimitero, ci sarebbe perfino la fede nuziale della defunta. La figlia di Amatruda, che oltre a dover affrontare il dolore per la scomparsa della mamma si è trovata a fare i conti con la meschinità dei ladri in questione, si è sfogata scrivendo un breve post su di un gruppo Facebook. “Grazie agli sciacalli che hanno pensato bene di svaligiare casa e pizzeria sapendo che c’era il funerale della mia mamma”, si legge. “Nessun rispetto nemmeno di fronte a tanto dolore”.

Come accennato in apertura, la Mergellina è stata una delle prime pizzerie di Cuneo, la terza complessiva. Fu fondata da Amatruda e suo marito poco dopo il loro arrivo in Piemonte, nel 1964, e alla sua inaugurazione seguì, a distanza di una decina di anni, il passaggio alla Grotta Azzurra di via Torino a Madonna dell’Olmo.