Cuneo: intossicazione dopo un pranzo in un ristorante di sushi

A Cuneo è stata segnalata una maxi intossicazione dopo un pranzo in un ristorante di sushi: 35 persone hanno accusato sintomi.

di Manuela 21 Ottobre 2021

Andiamo a Cuneo perché qui è stata segnalata una maxi intossicazione: 35 persone si sono sentite male dopo un pranzo in un ristorante di sushi.

In realtà si tratta di un sospetto: mancano ancora le conferme, ma l’ipotesi più probabile è che tutte queste persone si siano sentite male dopo aver mangiato in quel ristorante.

Il fatto è che diverse segnalazioni stanno arrivando una dopo l’altra all’Asl di Cuneo. Insospettito da tutte queste segnalazioni, ecco che il Servizio igiene alimenti e nutrizione ha deciso di iniziare un’indagine per capire cosa possa essere successo. All’indagine collaborano anche i Nas di Alessandria: anche loro stanno facendo degli accertamenti in quanto hanno ricevuto un paio di segnalazione.

Tutte le persone coinvolte nella presunta intossicazione hanno avuto gli stessi sintomi:

febbre alta

vomito

diarrea

Tutti si sono rivolti o al medico di famiglia o al Pronto Soccorso, ma nessuno è stato ricoverato. Ricostruendo però gli spostamenti fatti negli ultimi giorni, il comun denominatore pare essere stato un pranzo o una cena nel ristorante di sushi in questione lo scorso sabato.

In attesa che l’Asl di Cuneo concluda gli esami, ecco che i clienti prima hanno cercato sui social altre persone che fossero state male come loro (scoprendo nel giro di pochi giorni decine di casi), poi hanno creato un apposito gruppo WhatsApp per rimanere aggiornati sulla faccenda.

Sempre rimanendo in tema di intossicazioni, ad Arezzo a febbraio 15 persone erano rimaste intossicate a causa del sushi d’asporto.