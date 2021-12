Da Sorbillo pizza servita senza mascherina: il video denuncia di Selvaggia Lucarelli

di Dissapore 20 Dicembre 2021

Selvaggia Lucarelli contro Gino Sorbillo (e Chiara Nasti): pizze servite senza mascherina nel locale romano del noto pizzaiolo partenopeo, come appare chiaramente in un video della stessa influencer napoletana, e che la giornalista ri condivide sui suoi social.

“Davvero complimenti vivissimi a Sorbillo e alla sua pizzeria in cui da una storia della immancabile Chiara Nasti (quella che terrorizza i suoi follower sui vaccini) apprendiamo che si serve la pizza senza mascherina (anche il tizio dietro con la maglia rossa è senza). Il tutto mentre il settore della ristorazione rischia di richiudere e la variante Omicron sta mettendo di nuovo mezza Europa in ginocchio. Noi compresi, a breve. Che pena”, scrive su Instagram Selvaggia Lucarelli.

L’influencer Chiara Nasti posta un video dalla pizzeria Sorbillo, nel quale è insieme all’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni – con il quale poche ore prima aveva annunciato di essere fidanzata, sempre a mezzo social – e ad altre persone. Il focus sarebbe dovuto essere sulle pizze, ognuna delle quali riporta scritto il nome (o nel caso del calciatore, il cognome) del cliente. Peccato che il video sia stato intercettato da Selvaggia Lucarelli, che già nei giorni scorsi aveva avuto modo di polemizzare con Nasti, per le sue posizioni no vax. La giornalista e personaggio televisivo sottolinea come anche un cameriere che passando finisce per caso nel video sia senza mascherina: per dire che è proprio la norma nella pizzeria, e non una (pur criticabile) eccezione in favore di telecamere. E su Facebook definisce Sorbillo “il pizzaiolo imprenditore più amato dai giornalisti”.