Da Vittorio a Brusaporto: il menu del “finto” matrimonio di Silvio Berlusconi

di Valentina Dirindin 20 Marzo 2022

Non poteva che essere un menu stellato quello del “finto” matrimonio di Silvio Berlusconi, il terzo nella vita dell’ex premier: a firmarlo è stata la cucina del ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

Un ristorante storico per la zona e non solo, amatissimo dai vip e celebre soprattutto per i suoi paccheri al pomodoro, leggendari e serviti al tavolo direttamente dalla padella di cottura. Per l’occasione del rito simbolico celebrato dal fondatore di Forza Italia e la sua compagna di vita da qualche tempo, i fratelli Cerea hanno proposto uno speciale menu con un filo conduttore incentrato sul tema “Tradizione lombarda e genio creativo”.

Il menu proposto per il dopo cerimonia – abbastanza blindato e con l’obbligo per tutti gli invitati di un tampone molecolare precauzionale – è stato: mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa come antipasto, seguiti da gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e – immancabili – paccheri “alla Vittorio”. Poi, per secondo, tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella. Infine, gli invitati al “matrimonio non matrimonio” hanno gustato una kermesse di dolci. Ad accompagnare il menu diversi vini: Aneri Alto Adige Pinot bianco 2020, Aneri Alto Adige Pino Nero 2018, Moscato Passito “Faber” La Cantalupa Monzio Compagnoni.