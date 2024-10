Dabiz Munoz se ne frega delle etichette e porta il suo menu a un prezzo mai visto

A settembre si sono riaperte le porte di uno dei ristoranti gourmet più ambiti di Spagna, il DiverXO dell’enfant terrible Dabiz Muñoz, migliore chef del mondo per gli ultimi tre anni secondo i “The Best Chef Awards”, e chi nei tre mesi precedenti -ricordiamo che la prassi è questa, le prenotazioni si aprono con novanta giorni di anticipo- ha provato a riservare online un pranzo o una cena presso il tristellato di Madrid si è trovato di fronte a una sorpresa: un sensibile aumento del prezzo del menù degustazione e una modifica nel giorni di apertura del locale.

Un periodo di cambiamenti

Nonostante Muñoz resti saldamente al timone della sua insegna ammiraglia e la sua presenza mediatica resti sempre invidiabile, il periodo non è dei migliori. È di quest’estate infatti l’annuncio del naufragio del mega progetto di trasferimento di DiverXO nella nuova sede di La Finca, dopo due anni di pianificazione infatti, le trattativa con gli investitori della famiglia Garcìa Cereceda non sono andate a buon fine: “dopo dopo un’attenta considerazione, ho deciso di non portare avanti il ​​progetto che avevamo annunciato, una decisione difficile ma necessaria”, così annunciava lo chef attraverso il suo profilo Instagram.

Nuovi prezzi e nuovi orari

Se state quindi organizzando, tra almeno novanta giorni s’intende, un giro a Madrid con relativa mangiata alla corte di Muñoz, dovrete rivedere un po’ il vostro budget: dai 395 euro del pre chiusura per ferie e supposto trasloco, si è passati a 450 euro, segnando un bel +14%. Probabilmente un aumento strutturale, ma che a livello di posizionamento lo pone nella fascia più alta del fine dining spagnolo, dove la barriera psicologica si attesta intorno ai 300 euro, e c’è da immaginare che in molti lo seguiranno.

Per dare un termine di paragone, i colleghi tristellati del Celler de Can Roca si attestano a “soli” 280 euro, il più impegnativo Martìn Berasategui a 395, e Quique Dacosta, pur essendosi inventato un degustazione da 4000 euro ispirato all’ultima cena, non supera i 300. Oltre a questo, occhio al calendario: se pensavate di passare il sabato sera gustandovi la “aragosta galiziana svegliatasi sulle spiagge di Goa”, dovrete rivedere i vostri programmi. DiverXO infatti da ora sarà chiuso tutto il weekend, lavorando quindi da martedì al venerdì, con otto servizi in quattro giorni, permettendo ai suoi cinquantacinque dipendenti di avere tutti i fine settimana liberi, questa sì una vera rivoluzione nella ristorazione.