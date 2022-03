Dallas: bar propone gli shot giallo-blu “F*ck Putin” a sostegno dell’Ucraina

di Manuela 2 Marzo 2022

Ognuno offre sostegno all’Ucraina a modo suo. Ecco che, per esempio, il bar Alexandre’s di Dallas ha deciso non solo di non vendere più la vodka, ma anche di proporre ai suoi clienti gli shot giallo-blu “F*ck Putin”.

Abbiamo già parlato del boicottaggio della vodka negli Stati Uniti e in Canada (e della sua reale efficacia: è più un gesto simbolico che altro visto che la maggior parte della vodka presente negli USA o è prodotta in loco o è importata da paesi diversi dalla Russia).

Comunque sia, molti bar e negozi di liquori in tutto il paese (spinti anche dai relativi governatori), hanno deciso di rimuovere la vodka dai loro scaffali. Ma il bar Alexandre’s ha deciso di andare oltre e ha creato lo shot “Fuck Putin”, di colore giallo e blu proprio in onore alla bandiera ucraina.

Lo shot ha fatto subito il giro della rete ed è diventato così richiesto che il barman del locale ha dovuto rielaborare la ricetta. Inoltre tutto il ricavato della vendita di questo shot verrà destinato alle organizzazioni umanitarie che stanno aiutando l’Ucraina.

Il gestore del bar è perfettamente consapevoli del fatto che stoppare le vendite di vodka russa non servirà a mettere fine alla guerra in Ucraina, ma voleva comunque fare qualcosa di pratico per dimostrare il suo sostegno.

Il gestore ha spiegato che durante una guerra o eventi simili ci si sente spesso impotenti. Sa benissimo che tirare una bottiglia contro il muro o servire shot non metterà fine alla guerra, ma usare le proprie abilità per realizzare piccoli atti di solidarietà può contribuire a unificare le comunità.

Per questo motivo, dimostrando solidarietà agli ucraini e a chi manifesta contro la guerra in Russia, ecco che ha deciso di fare ciò che Alexandre’s sa fare meglio: creare un cocktail e alzare un bicchiere nella speranza che questo conflitto finisca pacificamente e velocemente, in modo da costruire poi un mondo dove la guerra non sia mai un’opzione.

Ma c’è di più: il bar ha anche condiviso la ricetta, in modo che tutti possano realizzare a casa questo shot. L’unica accortezza è che bisogna usare vodka ucraina. Ti serviranno due shaker. Nel primo bisogna mettere:

Succo di Mango Jumex: 0,5 oz (circa 14,79 ml)

Schnapps Peach: 0,5 oz (circa 14,79 ml)

Agita con la tecnica del dry shake (evita che si diluisca troppo).

Nel secondo shaker metti:

Vodka Kruto: 1,5 oz (circa 44,36 ml)

Blue Curaçao: 0,5 oz (circa 14,79 ml)

Questo va shakerato con ghiaccio. Una volta fatto ciò, versa il primo shaker in un bicchierino e poi dopo versa lentamente il secondo shaker aiutandoti col dorso di un cucchiaino nel bicchiere.