Danielle Madam, campionessa di lancio del peso: da rider a conduttrice TV

La campionessa di lancio del peso, in ristrettezze economiche a causa della pandemia, ha lavorato come rider lo scorso anno. Poi lo scorso mese la conduzione di Notti Europee su Rai1.

di Marco Locatelli 22 Luglio 2021

La cinque volte campionessa italiana di lancio del peso Danielle Madam è balzata agli onori della cronaca durante gli Europei di calcio per aver condotto il programma tv, su Rai 1, Notti Europeee insieme a Marco Lollobrigida. Una bella rivincita per l’atleta italiana, che fino a qualche mese fa aveva seri problemi economici, motivo per il quale ha lavorato anche come rider.

A raccontarlo lei stessa su Instagram con un lungo post: “Chi lo avrebbe mai detto? Queste foto risalgono a giugno 2020. La pandemia come per tanti mi aveva lasciata con le tasche vuote, incurante del fatto che avessi università, affitto e bollette da pagare. Mi sono sempre data tanto da fare e questa era di nuovo la situazione per non abbattermi e reagire. Decisi di fare la rider. Su quella bicicletta stavo per più di 8 ore al giorno, le restanti mi allenavo, studiavo e mi riposavo. Sole, pioggia, grandine, freddo e macchine, il mio compito era quello di portare il cibo dai ristoranti a casa dei clienti, per pochi soldi, a volte anche per clienti maleducati”.

“Ieri sera al ristorante – prosegue il post – il proprietario mi ha riconosciuta e si è complimentato, “ti ho vista in Rai e mi sono ricordato che facevi le consegne in bicicletta, complimenti per tutto il tuo percorso” Chi lo avrebbe mai detto? Io, e sono tanto fiera di me. Mai, mai e poi mai arrendersi. Sorridi alla vita e lei ti sorriderà. Ora testa sugli ultimi esami all’università e sull’atletica”.