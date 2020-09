D’Arbo lancia in Italia una nuova linea di creme spalmabili alla frutta

Novità in casa D’Arbo: l’azienda nota per le sue marmellate e confetture ha deciso di riposizionarsi in Italia lanciando una nuova linea di creme spalmabili alla frutta (80%). L’azienda tedesca, distribuita da noi da Loacker (wafer e prodotti al cioccolato), ha creato per l’occasione un nuovo logo e un nuovo claim, “Gusto infinito” che dovrebbero comparire in tutte le referenze che troveremo nella GDO.

Il punto di forza di D’Arbo è sempre stato quello della scelta delle materie prime e della frutta, motivo per cui ha deciso di puntare tutto sul concetto del “gusto”. La nuova linea di creme spalmabili va ad aggiungersi alle confetture, agli sciroppi, al miele e ai dessert a base di frutta. Si sa già che queste creme spalmabili conterranno l’80% di frutta e per ora saranno disponibili nei seguenti gusti (non si sa ancora se questa gamma verrà ampliata in futuro):

albicocca

fragola

lampone

mirtilli neri

D’Arbo ha poi specificato che queste nuove creme spalmabili non conterranno sostitutivi o zuccheri alternativi, aromi vari e conservanti di qualsiasi tipo. Il tutto dovrebbe essere realizzato con le consuete modalità di lavoro dell’azienda austriaca per far sì che le metodiche di produzione lascino inalterato il sapore della frutta nel prodotto finito.