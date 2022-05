Dario Cecchini, il macellaio “star”, apre un nuovo ristorante in Franciacorta

Una seconda apertura in Franciacorta dopo l'inaugurazione del "Cecchini Panini". L'obiettivo di Cecchini è fare in modo che la Franciacorta diventi una meta ambita non solamente per il vino ma anche per la carne.

di Marco Locatelli 18 Maggio 2022

Il popolare macellaio Dario Cecchini – che il New York Times ha descritto come “il macellaio più famoso del mondo” – apre il ristorante “Quintale” in Franciacorta insieme a Martino de Rosa, fondatore della società atCarmen.

Una seconda apertura in Franciacorta dopo l’inaugurazione del “Cecchini Panini”. L’obiettivo di Cecchini è fare in modo che la Franciacorta diventi una meta ambita non solamente per il vino ma anche per la carne. Ma da Quintale non sarà come mangiare in una steakhouse – sottolinea de Rosa -, ma nella cucina di un macellaio.

Ma da Cecchini si mangerà la carne in maniera sostenibile, dando “un senso” come sottolinea il macellaio. Il menu cercherà di valorizzare i tagli meno nobili, quindi – come da tradizione contadina – non si butterà via niente.

“Il filetto non si troverà proprio – spiega de Rosa -: come nella casa madre di Panzano, serviremo altre parti: l’etrusco, la bavetta, il musetto, la pancia, la fiorentina; l’approvvigionamento sarà in parte dall’allevamento dell’Andana, e in parte dalla Spagna”.