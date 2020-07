David Beckham vuole che Gordon Ramsay si occupi del menu al matrimonio di suo figlio

Papà David Beckham e consorte desiderano che sia l’amico di famiglia Gordon Ramsay a occuparsi del cibo al matrimonio del figlio Brooklin. I tabloid inglesi hanno scritto a tal proposito che, per i Beckham, Gordon sia la scelta migliore per occuparsi della progettazione del menu.

Una fonte vicino alla famiglia ha dichiarato al The Sun che Brooklyn avrebbe confermato lo chef pluristellato ai fornelli. Non potrebbe essere altrimenti, vista l’amicizia consolidata tra i 2 nuclei familiari che spesso vengono avvistati anche insieme. Ramsay avrebbe addirittura insegnato a Beckham l’arte della cucina, tant’è che qualche mese fa abbiamo dato notizia di un programma in merito condotto dall’ex calciatore su Netflix, ma è attesa la conferma dallo staff. Intanto, in quarantena, David si è dato da fare sui social con brownie, una torta alla Nutella, pizza e una crostata al limone. “A casa amiamo la buona tavola, quando giocavo a Milano per il Milan ho seguito un corso di cucina italiana”, ha dichiarato.

I Beckham hanno annunciato il matrimonio a inizio mese sui social. “Congratulazioni a queste due bellissime persone che hanno iniziato questo entusiasmante viaggio insieme”, ha scritto David rivolgendosi al 21enne e alla futura moglie, l’attrice Nicola Anne Peltz (25 anni).

