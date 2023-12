Davvero Chiara Ferragni non può permettersi una cucina senza farne un’adv?

Un albero che cade fa davvero rumore se non c’è nessuno negli immediati paraggi a sentirlo? Un pesce, quando si addormenta, chiude gli occhi? E soprattutto – si può dire, nell’anno corrente, che un qualcosa sia veramente successo se non viene puntualmente documentato con foto, storie e video su Instagram, eterogenea ma verace vetrina dell’umanità contemporanea?

Chiara Ferragni e Fedez sono evidentemente la coppia più in vista tra quelle che hanno deciso di infilare il famelico occhio elettronico della telecamera in ogni fessura della vita: una scelta che nasce dallo schietto proposito della carriera ma che ha forse finito per contagiare anche e soprattutto gli aspetti più privati – dalle vacanze, ai figli, fino allo stesso spazio casalingo. Ecco, ad assistere a una delle più recenti composizioni da vetrina, dove campeggia la “nuova cucina super tecnologica e touch”, ci è sorto un dubbio legittimo – ma davvero non poteva permettersela senza farne un’adv?

Una pubblicità in salotto, una in cucina, una in bagno

Che poi per carità, per chi ha deciso di passare l’esistenza davanti a una telecamera permanentemente accesa gli intermezzi pubblicitari sono evidentemente il pane quotidiano – un po’ in tutti i sensi, a onore del vero -, tant’è che nessuno si sorprende quando appaiono sul profilo Instagram di Chiara Ferragni – né nello spazio più effimero delle storie né tantomeno in quel mosaico organizzato che sono i post pubblicati.

Allo stesso tempo però permetteteci di fare notare come il rilegare anche la propria casa a una collezione di spazi in vendita, che le aziende possono evidentemente comprare e occupare con i propri prodotti pagando il giusto prezzo, sia un po’ strano. Vogliamo dire, chiaro che è comodo: se è il marchio X a regalarmi il divano, la vasca da bagno o la cucina, come per l’appunto in questo caso, pare ovvio che tutti accetterebbero.

D’altro canto di questi tempi il portafoglio tende a essere magro e buttare la propria domenica in quel buco nero spazio temporale che è l’IKEA insomma anche no grazie. C’è però un confine, evidentemente labile, tra la convenienza e il lasciare che sia la marchetta a tenere le redini della vita – anche e soprattutto quando si tratta di scegliere gli elettrodomestici per la casa.

In definitiva sì, la nuova cucina di Chiara Ferragni è davvero “super tecnologica e touch”, per usare le sue stesse parole. Ma vogliamo credere – e forse sperare – che avrebbe potuto permettersela anche e soprattutto senza accompagnare il loro turno in vetrina con la scritta “adv”.