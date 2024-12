Davvero Gordon Ramsay sta aiutando Snoop Dogg a diventare il nuovo giudice di Masterchef?

Non è un bel momento del Masterchef UK: uno dei suoi storici giudici, Gregg Wallace, co-conduttore del programma dal 2005, è al momento sotto indagine dopo un’ondata di accuse di molestie sessuali ed è stato di fatto allontanato, e la BBC ha inseguito deciso di non mandare in onda gli speciali natalizi del suo più seguito show culinario. L’altro storico conduttore John Torode non ha ancora annunciato un sostituto, anche se la produzione di una nuova edizione non sembra essere in dubbio, in tanta incertezza emerge un nuovo paladino che si candida al ruolo di nuovo giudice: stiamo parlando del rapper Snoop Dogg.

I talenti di Snoop Dogg

Il padrino del G-funk è sicuramente noto ai più per il turbolento atteggiamento da gangster e il mai nascosto amore per la marijuana di cui è ritenuto fumatore da record, ma da diversi anni ormai ha fatto sì che i suoi talenti si espandessero in altri ambiti. Quello del wrestling, ad esempio, in cui è un hall of famer dopo aver partecipato a tre edizioni di Wrestlemania (e aver portato fortuna alla cugina wrestler Sasha Banks), o nell’imprenditoria, come nel caso del suo gin Indoggo, del suo marchio di -guarda un po’- cannabis Leafs By Snoop o Broadus Foods, azienda alimentare specializzata in cereali da colazione, fiocchi d’avena e sciroppo d’acero. Insomma, una sua formazione in ambito food non gli manca, e a dire la verità nemmeno l’esperienza di conduzione di un programma culinario: “Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party” è andato avanti per due stagioni, sancendo il successo di una delle strane coppie più inusuali che il marketing abbiamo mai unito, quella tra Snoop e Martha Stewart, regina della cucina televisiva negli USA.

A questo si aggiunge l’endorsement di lusso di un ultra veterano del programma, Gordon Ramsay, giudice di Masterchef Stati Uniti, o almeno così sostiene il rapper: “il mio amico Gordon è giudice nella versione USA del programma, e so che mi supporterebbe nel diventare giudice di quella UK. Sa che per me il cibo è una cosa seria. Sa che so cucinare, e gli ho anche dato qualche consiglio. Ho condotto un programma di cucina qui e non ho mai fatto mistero del voler lavorare in uno show in Inghilterra. È un posto che amo e potrebbe essere davvero la perfetta occasione”.

In attesa di scoprire in quali ambiti Snoop abbia potuto dare consigli gastronomici a Gordon Ramsay, prendiamo atto di una cosa, e cioè che la sua candidatura come nuovo giudice di Masterchef UK non è così campata in aria come si pensava. Per uno che è arrivato a fare il tedoforo alle ultime olimpiadi semplicemente per la sua vicinanza a qualsiasi cosa si possa accendere, c’è da aspettarsi questo e altro.