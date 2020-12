Decreto salva insalata in busta: 20 milioni alla quarta gamma

Oggi è arrivata la firma del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova sul Decreto “Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta” che – in soldoni – aiuta i prodotti come insalata in busta, ma anche frutta confezionata cruda pronta al consumo o ortofrutticoli “da minestrone” pronti per essere cucinati.

Il decreto definisce i criteri di assegnazione delle risorse pari a 20 milioni previste dal Decreto Agosto concesse alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (Ue) n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e alle loro associazioni riconosciute e destinate ai soci produttori aderenti sia in forma singola che associata.

Il contributo – come precisa la Coldiretti – è pari alla differenza tra il valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, anche per mezzo delle filiali controllate, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019 e il valore della produzione commercializzata nel medesimo periodo del 2020.