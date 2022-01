Deliveroo aprirà una sua pizzeria a Londra

di Dissapore 11 Gennaio 2022

Il colosso britannico delle consegne a domicilio Deliveroo ha annunciato di voler aprire una sua pizzeria a Londra, per meglio comprendere la realtà concreta e i problemi che devono affrontare i ristoranti che utilizzano la sua piattaforma. La società ha affermato di non avere in programma di aprire altri ristoranti oltre a quello, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. “Vogliamo capire i punti deboli dei ristoranti con l’obiettivo di risolverli, e per farlo avendo una profonda comprensione della mentalità dei proprietari di ristoranti”, ha detto un portavoce della multinazionale del delivery.

Il locale offrirà sia il servizio di ristorazione in loco che la consegna a domicilio. Deliveroo gestisce già quasi 300 dark kitchen, quelle cucine in cui più marchi di ristoranti preparano il cibo esclusivamente per la consegna.

Dopo che il valore delle transazioni sulla sua app è diminuito nel terzo trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente, Deliveroo ha detto agli investitori che i suoi ristoranti partner in molti mercati stavano affrontando diverse sfide, tra cui il ritorno dei clienti al ristorante insieme alla continua domanda di consegna.

A settembre, Deliveroo ha iniziato a lavorare sulle consegne veloci di generi alimentari, aprendo un “dark store” a Londra in collaborazione con la catena di supermercati Morrisons. Il servizio si chiama Deliveroo Hop e competerà con molte altre startup di consegna di generi alimentari che sono diventate popolari nel Regno Unito.