Deliveroo è stata venduta agli americani per quasi quattro miliardi di dollari

Il panorama del food delivery è cambiato, grazie ad un’importante acquisizione: la britannica Deliveroo, presente anche in Italia, ha infatti accettato la proposta di acquisizione della statunitense DoorDash, in un’operazione da 3,9 miliardi di dollari.

L’acquisizione di Deliveroo

L’acquisizione sembra gioverà ad entrambe le parti. Per Deliveroo infatti si tratterà della conclusione di un’avventura in borsa che si è rivelata abbastanza tumultuosa: l’azienda inglese si era quotata in un periodo in cui l’economia delle piattaforme di consegna era ancora pesantemente influenzata dagli strascichi del covid, e in cui le app di delivery hanno fatto fortuna.

Gli osservatori però sottolineavano come questa non fosse una base di crescita solida, visto anche l’aumento della concorrenza e le sfide legali -vedi le battaglie per i diritti dei rider in vari stati- che il settore stava affrontando: un’incertezza che fu pagata cara nel 2021 quando le azioni dell’azienda del canguro registrarono il record di crollo del valore, un -30% che continuò a calare fino a -50%.

Per l’americana DoorDash invece, l’operazione rappresenta una continuazione della sua strategia per allargare il suo mercato internazionale, non dissimile dall’acquisizione, nel 2022, della app di consegne finlandese Wolt, per 7,9 miliardi di dollari.

Tony Xu, CEO e co-fondatore di DoorDash, commenta così: “non potrei essere più emozionato pensando a cosa DoorDash e Deliveroo potranno realizzare insieme. Copriremo più 40 paesi con una popolazione complessiva di più di un miliardo di persone, dando la possibilità a un numero sempre maggiore di attività locali di avere gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per sviluppare il proprio business”.

È sicuramente un periodo di grandi manovre nel settore: già a inizio di quest’anno Deliveroo aveva già venduto parte delle sue attività a Hong Kong alla tedesca Delivery Hero, mentre JustEat ha accettato una proposta di acquisizione da parte del gruppo di investimenti Prosus.