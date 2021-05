Deliveroo premia i ristoranti più gentili, votati dai rider

La gentilezza premiata da Deliveroo e, soprattutto, dai suoi rider. Il colosso del food delivery ha infatti premiato i migliori ristoranti di Roma, Milano, Cagliari e Firenze in base al giudizio dei rider con il Restaurant Awards edizione 2021.

Questi i parametri presi in considerazione: cortesia e sorriso, spazi di accoglienza, distanziamento anti-Covid e tempi di attesa per il ritiro.

A Firenze vince ancora una volta il Pokéria by NIMA in Piazza Nazario Sauro; a Roma conferma per il Daruma Sushi; a Cagliari premio “gentilezza” per il Makito Casteddu; e il Poke House di Arese vince il premio per la città di Milano.

“Dai dati analizzati – dice Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia – emerge che i rider di Deliveroo collaborano più volentieri con i ristoranti che rispettano i tempi di attesa preventivati e che mostrano attenzione, cortesia e rispetto nei loro confronti. Anche quest’anno abbiamo voluto premiare i nostri migliori ristoranti tenendo in considerazione aspetti che sono centrali per il lavoro dei rider. Per farlo, non potevamo che affidarci al giudizio dei rider stessi”.

Fonte: Affari Italiani