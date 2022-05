Deliveroo si espande in Italia e raggiunge 22 nuove città

di Luca Venturino 5 Maggio 2022

Deliveroo amplia la propria offerta sul territorio dello Stivale grazie alla firma di tre nuovi accordi con alcuni dei più importanti profili del settore della grande distribuzione sul suolo nazionale, e cioè Apulia Distribuzione, Despar Centro 3A e Codè Crai Nord Ovest. Un avvio di collaborazione che, come accennato, permette al servizio di consegna della spesa a domicilio della società britannica di rafforzarsi specialmente nel Sud Italia e nelle regioni del Nord-Ovest.

Nello specifico, alla lista delle città raggiunte dai servizi di Deliveroo vanno ad aggiungersi Torremaggiore, San Severo, Martina Franca, Trani, Galatone, Nardò, Monopoli, Rutigliano e Noicattaro in Puglia, a Modica, Mazara del Vallo, Alcamo, Misterbianco, Adrano e Biancavilla in Sicilia, a Potenza Picena nelle Marche, a Fonte Nuova nel Lazio, a Spoleto in Umbria, ad Alassio e Albenga in Liguria e a Salsomaggiore Terme e Castelfranco Emilia in Emilia-Romagna. Ciascuna di queste municipalità verrà aggiunta nel corso delle prossime settimane alla mappatura dell’App, che di fatto permetterà ai cittadini di ordinare il proprio piatto preferito da casa o dall’ufficio.

Piatti preferiti che, stando alle classifiche redatte da Deliveroo, in Italia sono soprattutto pane (in particolare la classica baguette), l’insalata Cuori di Iceberg e il pomodoro Pachino Igp; mentre il momento prediletto dagli italiani per ordinare del cibo è rimane il fine settimana, specialmente tra le ore 19 e 21 di sabato e domenica (quando, evidentemente, la pigrizia è al massimo e l’idea di alzarsi per cucinare intollerabile).