Delivery, a Milano si sperimenterà con i robot per le consegne

di Luca Venturino 20 Luglio 2022

I robot per il delivery approdano anche a Milano: si tratta di un esperimento diventato realtà grazie al progetto Sperimentazione Italia, che di fatto consente a start up, imprese, dipartimenti di ricerca e altri centri innovativi di mettere in pratica le proprie idee attraverso una deroga temporanea delle norme vigenti. In questo caso, l’autorizzazione necessaria è frutto di un accordo tra il dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e palazzo Marino. I robot in questione saranno prodotti dall’azienda Yape, avranno due sole ruote e saranno in grado di trasportare fino a 10 chilogrammi con un’autonomia di circa 80 chilometri.

Importante notare che di fatto il servizio sarà confinato esclusivamente nell’area di Cascina Merlata, e le consegne interesseranno solo i negozi e gli appartamenti del distretto Uptown – anche se non si esclude che, in circa sei mesi di tempo, la sperimentazione verrà estesa all’intero comune. I sei mesi saranno necessari per individuare le aree più idonee alla circolazione, mappando i potenziali percorsi di navigazione e testando gli algoritmi necessari al rilevamento degli ostacoli disseminati lungo il percorso. In altre parole, i robot impareranno alcuni modelli comportamentali utili a navigare la città, che verranno poi riprodotti all’occorrenza o in caso di situazioni analoghe.