Delivery, a New York il servizio che consegna la spesa a domicilio in 15 minuti

di Dissapore 20 Settembre 2021

Nuove frontiere del delivery: la spesa a casa in un quarto d’ora massimo. Buyk, una nuova start-up di consegna di generi alimentari, ha avviato le operazioni a New York la settimana scorsa. La società ha annunciato di aver lanciato la consegna in 15 minuti a Manhattan. Buyk all’inizio di quest’anno aveva raccolto 46 milioni di dollari per il lancio negli Stati Uniti. I suoi fondatori hanno una certa esperienza: Rodion Shishkov e Slava Bocharov sono i creatori di Samokat, analogo servizio operativo da tempo in Russia.

Come fanno a fare così in fretta? Il segreto è la presenza di un numero notevole di dark stores, mini magazzini insomma, diffusissimi a livello locale: dopo l’ordine gli articoli vengono assemblati e ritirati in 2 minuti, mentre il corriere in bicicletta ha 10-15 minuti per la consegna. Sempre a New York sono operativi altri fast delivery: JOKR, Gorillas, Fridge No More. Un mercato in espansione quindi, il che avrà conseguenze da un lato sul lavoro degli operatori del settore, magazzinieri e rider, costretti a ritmi sempre più frenetici. Dall’altro rischia di mettere in crisi i mini market di quartiere gestiti però dai colossi come Amazon e Walmart, i quali finora hanno puntato sull’estensione degli orari di apertura, dal modello seven/eleven a quello h24: non è lontano il tempo, prevede The Spoon, in cui partirà una guerra di acquisizioni delle start-up.