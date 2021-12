Delivery, Alfonsino assumerà 2500 nuovi rider

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

Alfonsino si sta espandendo, e ha intenzione di ampliare la sua offerta di food delivery aggiungendo nuove categorie di merce come i fiori, farmaci, vino e integratori alimentari; e per far fronte alle nuove necessità ha intenzione di assumere 2500 nuovi rider in tutta Italia.

I nuovi assunti saranno inquadrati con un regolare contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con copertura Inps e Inail, e dovranno consegnare la merce a domicilio in scooter o in auto, mantenendo un raggio di copertura di 4 km e mezzo dal centro città. La paga è settimanale, e i driver sono liberi di scegliere data e orario di lavoro selezionando il turno tramite l’app ufficiale. Al momento dell’assunzione, inoltre, riceveranno un driver kit gratuito. Per candidarsi occorre compilare l’apposito form sul sito dell’azienda.

“La scelta di avere i rider sotto contratto è sempre stata parte della nostra visione aziendale in cui crediamo fortemente, con l’obiettivo di rendere più umano il rapporto tra il rider e il cliente”, ha dichiarato il presidente e co-founder di Alfonsino Domenico Pascarella. “I rider inoltre, in questo periodo di limitazioni costanti che ci costringono a passare molto tempo all’interno delle mura domestiche, svolgono anche una funzione sociale e, quindi, rappresentano una preziosa risorsa lavorativa, che va salvaguardata”.