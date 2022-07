Delivery, Amazon acquista il 2% di Grubhub e offre ai clienti Prime l’accesso al servizio

di Luca Venturino 6 Luglio 2022

Amazon ha recentemente accettato di acquisire una partecipazione del 2% in Grubhub, società di proprietà di Just Eat Takeaway, basata negli Stati Uniti d’America e in crescente difficoltà finanziarie: oltre alle mere conseguenze economiche dell’accordo, il colosso di Jeff Bezos ha anche annunciato che offrirà ai suoi membri Prime l’accesso al servizio di delivery in questione. Si tratta di un’intesa che permette a Just Eat di tirare un grosso respiro di sollievo: le sue azioni in borsa sono infatti calate del 70% nell’ultimo anno, con gli azionisti che continuano a fare pressione per vendere o trovare un partner per Grubhub.

La stessa Just Eat ha specificato che continuerà a ponderare la possibilità di una vendita parziale o totale del marchio in questione: in ogni caso, secondo gli analisti di mercato, l’accordo con Amazon è un ottimo primo passo per portare nuovi clienti e rafforzare la posizione di Grubhub negli Stati Uniti – migliorando complessivamente le vendite potenziali della compagnia. “Si prevede che l’accordo amplierà l’adesione a Grubhub+, pur avendo un impatto neutro sugli utili e sul flusso di cassa di Grubhub nel 2022, e accrescerà i guadagni e il flusso di cassa di Grubhub dal 2023 in poi”, ha affermato a tal proposito Just Eat Takeaway in una nota.