Delivery, Fuddapp festeggia due anni di attività: l’azienda è pronta a espandersi

di Luca Venturino 19 Settembre 2022

Un’azienda che fa del benessere la propria pietra angolare, il concetto da cui partire e secondo cui declinare l’intera attività: ci riferiamo a Fuddapp, azienda di delivery sognata, fondata e realizzata in quel di Palermo che, come accennato, riconosce nel benessere la propria identità aziendale – benessere, sia chiaro, per tutte le persone della filiera, dai rider ai ristoratori fino al consumatore finale. Fuddapp compie due anni di attività e, forte di una crescita di oltre mille nuovi utenti a bimestre, è pronta a cimentarsi in un progetto di sviluppo aziendale che la porterà a trattare anche altri settori oltre al food.

Al momento Fuddapp coinvolge 30 locali e 40 rider, ma nei tempi a venire il team punta a espandersi con nuove assunzioni. “Il team dei rider è in costante crescita” hanno spiegato infatti Alessandro Scotto e Davide Barba, i due soci fondatori, nell’indicare come punto di forza dell’azienda la disponibilità al dialogo. “Abbiamo un centralino dedicato esclusivamente ai ristoratori” hanno aggiunto “nato per garantire un servizio puntuale, necessario per ottimizzare i tempi e le attese dei rider durante i ritiri. Inoltre per andare incontro ai ristoratori in questo momento di forte crisi, con le bollette alle stelle, noi ci teniamo a dire che noi non alzeremo i prezzi delle consegne e che in questo momento sono quelle con le percentuali meno care sul mercato”.

Ciò che ha permesso a Fuddapp di affacciarsi in maniera così dirompente nel complicato panorama del delivery è stata proprio approccio di disponibilità, costruito su misura per tutte le esigenze emerse nel tempo. “Il costo delle nostre consegne è super competitivo” spiegano ancora i soci. “Queste come tante altre, sono le accortezze che ci hanno consentito di incrementare al meglio la qualità del servizio”.