Delivery, Glovo acquisisce Socialfood e diventa la prima piattaforma in Sicilia

Glovo Italia si espande, rafforzando in particolar modo la sua presenza in Sicilia grazie all'acquisizione della Socialfood S.r.l.

di Luca Venturino 20 Gennaio 2022

Glovo Italia si espande acquisendo l’azienda di food delivery Socialfood S.r.l, fondata nel 2013 a Palermo da Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino: una mossa che, di fatto, rafforza notevolmente il presidio di Glovo nelle regioni del Sud Italia rendendola per distacco la prima piattaforma di consegna a domicilio in Sicilia.

Insomma, Glovo è sempre più punto di riferimento nel settore del delivery: basti pensare che in tutta Italia i magazzini urbani connessi alla rete di consegne sono ben 14, di cui uno a Palermo e uno a Bari. “Questa acquisizione ci permette di diventare la prima piattaforma di delivery in Sicilia e nel Sud Italia e di ampliare decisamente il numero di ristoranti con cui lavoriamo in questo territorio” ha commentato Elisa Pagliarani, General Manager del brand. “Socialfood in pochi anni è riuscita infatti a essere tra i protagonisti del food delivery in questi territori grazie all’importante ecosistema che è riuscita a creare non solo a Palermo e Catania, ma anche a Bari. Puntiamo a proseguire su questa strada, rafforzando da una parte l’offerta nelle piazze dove siamo già presenti e dall’altra di arricchirla con tutti i servizi aggiuntivi che Glovo fornisce”.