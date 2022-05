Delivery, Gorillas dimezza il personale tagliando 300 dipendenti

La startup berlinese Gorillas, specializzata in consegna veloce della spesa, taglia 300 dipendenti (metà del totale) e si concentra su alcuni paesi tra cui non c'è l'Italia.

di Dissapore 30 Maggio 2022

Pesanti tagli al personale: 300 persone a casa, la metà di tutti i dipendenti. E un minore impegno nei paesi considerati non strategici, tra cui l’Italia. Sono gli annunci che fa in un comunicato stampa Gorillas, la startup di delivery specializzata nella consegna veloce della spesa. Nata a Berlino nel 2020 dall’idea del giovane imprenditore turco Kağan Sümer, Gorillas è arrivata a maggio 2021 anche in Italia, con le sue caratteristiche di servizio di consegna specializzato non nei ristoranti e nei pasti pronti ma in supermercati e negozi, consegna fatta con estrema velocità grazie a un vasto numeri di rider muniti di bici elettrica, e a dark store sparsi per le città che consentono la vicinanza fisica della maggior parte dei generi di prima necessità.

Un anno fa Gorillas raccoglieva un finanziamento di 290 milioni di dollari (238 milioni di euro) e superava il miliardo nella valutazione di mercato, ma oggi fa un passo indietro. Che nella nota ufficiale viene ovviamente giustificato come un cambio di strategia “dalla crescita alla redditività” ma che di fatto significa meno spese (anche di personale) e più guadagni.

“Dopo aver chiuso il nostro ultimo round di finanziamento nell’ottobre 2021, abbiamo spostato la nostra attenzione dall’ipercrescita a un chiaro percorso verso la redditività, che ci ha permesso di aumentare significativamente l’efficienza della nostra attività. I recenti sviluppi nei mercati dei capitali hanno confermato questa strategia e hanno dimostrato che dobbiamo rafforzare l’attenzione della nostra azienda verso la redditività. Come parte del nostro piano, abbiamo definito con precisione i nostri prossimi passi strategici e come possiamo riuscire a raggiungere le nostre ambizioni”.

“Al momento, il 90% dei nostri ricavi proviene da cinque mercati chiave che hanno intrapreso un chiaro percorso verso la redditività: Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti. Per questo motivo, abbiamo deciso di affinare la nostra attenzione e continuare a far crescere questi cinque mercati, dove vediamo un enorme potenziale nel prossimo futuro”, Invece l’Italia, insieme a Spagna, Danimarca e Belgio, è considerato “mercato a sé stante molto attraente”.

“Abbiamo esaminato attentamente e con attenzione i nostri team rispetto ai nostri obiettivi aziendali mirati e abbiamo deciso con il cuore pesante di adeguare le dimensioni della nostra forza lavoro globale. In linea con l’attenzione alle nostre nuove priorità chiave, ai nostri principali mercati europei e al nostro percorso verso la redditività, quasi 300 membri del nostro team globale lasceranno Gorillas. Stiamo avviando le discussioni oggi e, nelle prossime settimane, seguiremo i processi di consultazione dei dipendenti locali in ciascun mercato, a seconda dei casi”.

“Sebbene questa sia stata una decisione estremamente difficile da prendere, queste sono mosse necessarie che aiuteranno Gorillas a diventare un’attività più forte e redditizia con una maggiore attenzione ai suoi clienti e al suo marchio. Con i nostri investimenti attuali stiamo rafforzando la nostra posizione sia finanziariamente che strategicamente per il futuro. Siamo estremamente orgogliosi e grati per ciò che i nostri team hanno realizzato negli ultimi due anni e faremo tutto il possibile per supportare i nostri dipendenti in questa fase di transizione”.