Delivery: i rider di Just Eat protesteranno l’8 e il 9 aprile

L'8 e il 9 aprile i rider di Just Eat si riuniranno in varie città d'Italia per protestare con le sempre più complicate condizioni di lavoro.

di Luca Venturino 4 Aprile 2022

Nelle giornate dell’8 e 9 aprile i rider di Just Eat si mobiliteranno per protestare in numerose città d’Italia contro le condizioni di lavoro sempre più complicate. Le conseguenze del più recente caro energia/carburante, infatti, ricadono sugli stessi lavoratori che si trovano inoltre costretti a mettere a disposizione il proprio mezzo per poter svolgere le consegne assegnate.

Tra gli altri moventi della protesta si annoverano anche le continue morti sul lavoro e la condotta antisindacale dell’azienda in questione, che negli ultimi mesi ha penalizzato i dipendenti che hanno deciso di organizzarsi sindacalmente. I rider sperano così di ottenere un tavolo di trattativa per discutere della piena applicazione del CCNL logistica, di un piano generale sulla salute e sicurezza, della fornitura di mezzi aziendali e, considerando il caro vita, un aumento generale dei salari.

“In questi mesi sono stati molti i tentativi dell’azienda nel frenare il percorso di lotta dei lavoratori” si legge in una nota pubblicata da S.I. Cobas Genova, che appoggia l’iniziativa. “Hanno provato con gli open shift per sostituire i lavoratori in sciopero, hanno sperimentato con la politica dei bonus mensili per provare a quetare le acque con l’elargizione di qualche briciola, hanno continuato a prendere in giro i lavoratori con l’ennesimo accordo con CGIL, CISL e Uil che, di fronte al drammatico aumento dei costi dell’energia e carburante, stabilisce la miseria di un aumento del rimborso chilometrico (fino a maggio e non oltre) di ben 1, 8 centesimi! Crediamo che di fronte a queste ennesime provocazioni e prese in giro, la risposta migliore che i lavoratori possano dare sia il ritorno allo sciopero sciopero e alla lotta. Pensiamo, però, che questa giornata di mobilitazione non possa e non debba essere limitata e perimetrata ai soli riders di Just Eat”.