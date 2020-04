Delivery: la Campania chiarisce sulle consegne a domicilio di pub e paninerie

Il delivery in Campania ha nuovamente avuto bisogno di precisazioni: la Regione ha chiarito sulla questione delle consegne a domicilio di pub e paninerie. Il fatto è che dopo l’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 relativa alla possibilità di fare consegne a domicilio, i proprietari di pub, paninerie, take away e kebab hanno cominciato a protestare.

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza in questione, i vigili, soprattutto in zona Vomero-Arenella, hanno impedito a pub e take away di procedere con il servizio di delivery. E’ stato così necessario un chiarimento: in esso al punto 3, quello relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, viene spiegata la parziale modifica delle disposizioni già previste nell’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020.

Ecco i chiarimenti per quanto riguarda gli orari in cui è permesso fare consegne a domicilio a seconda della tipologia del locale: