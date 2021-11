Delivery, l’utilizzo di robot fa risparmiare a una cittadina 280 mila viaggi in macchina

L'utilizzo di robot elettrici per il delivery ha fatto risparmiare a una cittadina inglese 280 mila viaggi in auto.

di Luca Venturino 9 Novembre 2021

280 mila i viaggi in macchina risparmiati grazie all’utilizzo di robot elettrici per il delivery: è quanto è stato osservato a Milton Keynes, cittadina nel sud est dell’Inghilterra. E con meno macchine per le strade, ovviamente, si riducono drasticamente le emissioni inquinanti e i consumi di benzina.

L’esperimento si è dunque rivelato conveniente e soprattutto salutare per il pianeta: più precisamente, le analisi del caso suggeriscono un “risparmio” di ben 137 tonnellate di CO2 e 22 chilogrammi di NOx che sarebbero altrimenti stati immessi nell’atmosfera, e una riduzione della presenza nell’aria di particelle da 10 micron (23 kg in meno) e da 2,5 micron (meno 12 kg). E non c’è nulla da preoccuparsi nemmeno dal punto di vista del costo energetico: ogni singola consegna utilizza la stessa energia necessaria a far bollire l’acqua per una tazza di tè.

I robot in questione, prodotti dalla ditta Starship, possono operare sia in maniera autonoma che essere pilotati dal personale qualificato in remoto. Inoltre, garantiscono la privacy dei clienti grazie all’utilizzo di una trasmissione video di bassa risoluzione offuscata quanto basta da proteggere l’identità dei consumatori. E se ancora siete scettici (o semplicemente curiosi), l’azienda ha documentato le reazioni dei cittadini di Milton Keynes attraverso un breve video su YouTube.