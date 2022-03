Delivery: McDonald’s e Just Eat stringono una partnership globale

Just Eat e McDonald's hanno annunciato di aver stretto una "partnership strategica globale a lungo termine".

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Just Eat e McDonald’s hanno dichiarato di aver stretto “una partnership globale a lungo termine” che mira a espandere e rendere più efficienti i servizi di delivery. I dettagli finanziari non sono stati divulgati dai due colossi del food ma, come accennato, l’obiettivo dell’accordo è quello di ridurre la complessità della rete di consegne.

Attualmente, McDonald’s offre un servizio di consegna cibo a 33 mila ristoranti sparpagliati in un centinaio di paesi differenti, e lo fa servendosi di una varietà di piattaforme che comprendono anche Uber Eats, rivale di Just Eat. Le azioni di quest’ultima, inoltre, registrano un forte calo fin dagli ultimi mesi del 2020, ossia da quando gli investitori hanno cominciato a temere che la forte crescita legata all’imperversare della pandemia potesse rallentare. Più recentemente, facendo riferimento a dati del 2022, le azioni sono scese del 36% e hanno chiuso la giornata di lunedì (cioè il giorno prima che la partnership con McDonald’s fosse annunciata) con un valore di 31,16 euro.