Di Pizza Roma: come partecipare alla serata evento dedicata alle grandi pizzerie del territorio

Fino a esaurimento biglietti potete partecipare a Di Pizza Roma, il 7 aprile: un'occasione, riservata ai lettori di Dissapore, per provare le pizzerie d'eccellenza della regione selezionate da Garage Pizza.

Gli eventi non sono sempre riservati esclusivamente agli addetti ai lavori. Almeno non quando si tratta di DiPizza, il format itinerante di Garage Pizza e Dissapore dedicato al piatto italiano più amato del mondo. Una serie di vere e proprio serate di gala in cui appassionati e professionisti potranno assaggiare, confrontarsi, fare networking ed avere un punto di vista privilegiato sulla scena delle pizzerie del proprio territorio.

Una consuetudine che rispetteremo anche nel 2025, con tanti appuntamenti che attraverseranno l’Italia: si parte da Roma presso “Sua Maestà – La Pizzeria & La Filetteria”, poi si proseguirà con la Toscana a maggio, la Puglia e le Marche in autunno e infine la Campania a dicembre. Se vorrete partecipare vi basterà registrarvi, gratuitamente, all’eventbrite apposito.

DiPizza Roma

Nella tappa romana, dopo un accurato lavoro di individuazione, testing e selezione, verranno premiate, con un’esclusiva targa, 14 pizzerie d’eccellenza che fotografano al meglio lo stato della pizza nel territorio di appartenenza, un’attività che porterà alla realizzazione delle nostre guide online e gourmap dedicate, divulgate sia tramite Garage Pizza che tramite Dissapore, storico media partner dell’evento.

Le stesse vincitrici saranno le protagoniste dell’evento: faranno performance live e presenteranno la propria attività, confrontandosi con una giuria di esperti, i media e gli appassionati del settore, che potranno assaggiare tutte le loro creazioni.

Segnatevi quindi la data: ci vediamo lunedì 7 aprile all’interno dei locali della pizzeria Sua Maestà. A partire dalle ore 19:00 lo spazio aprirà le porte a ospiti e pizzaioli che potranno muoversi all’interno della location, esibirsi davanti ad una giuria di esperti e far degustare le proprie creazioni. La serata si concluderà con la premiazione delle 14 pizzerie d’eccellenza del territorio.

L’evento è realizzato con il supporto dei Partner Molini Pivetti, Bob Robotics, Solania, Frantoi Cutrera, Fior D’agerola e Emme Distribuzione; e del partner tecnico We Are Factory.