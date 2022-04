Diabete: i bambini con genitori malati vanno peggio a scuola, dice uno studio

Uno studio danese ha evidenziato come l'avere un genitore malato di diabete possa portare a peggiori voti a scuola per i figli.

di Luca Venturino 28 Aprile 2022

Mamma e papà hanno il diabete? Beh, ne consegue che i figli andranno peggio a scuola. Si tratta, in soldoni, della tesi portata avanti da uno studio condotto dal Copenhagen University Hospital e pubblicato su Plos Medicine, che di fatto ha preso in esame più di 622 mila bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni somministrando loro alcuni test di valutazione scolastica.

I ragazzi sono stati suddivisi in tre gruppi: quelli con madre affetta da diabete di tipo 1, quelli con padre affetto da diabete di tipo 1 e, infine, quelli con nessun genitore affetto da diabete. I risultati emersi mostrano che i figli di madri e padri affetti da diabete di tipo 1 abbiano ottenuto punteggi tendenzialmente simili o leggermente più bassi rispetto a quelli svolti da bambini con uno o più genitori senza diabete: più precisamente, il punteggio medio nei test è stato di 54,2 per i bambini con madre diabetica e 54,4 nel caso di bambini con padre diabetico, mentre il punteggio del gruppo di controllo è stato di 56,4.

“I punteggi sembrano riflettere un impatto negativo legato al fatto di avere un genitore con diabete di tipo 1 piuttosto che un effetto avverso specifico sul feto del diabete di tipo 1 materno durante la gravidanza” ha commentato a tal proposito Anne Lærke Spangmose, principale autrice dello studio in questione. L’ipotesi dei ricercatori è che la malattia del genitore sia in grado di causare un livello di stress più elevato nei bambini, che va poi a tradursi in un peggiore rendimento scolastico.