Diamante, notte di follia: uomo aggredisce il personale di un bar e poi sfascia il locale

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

Vera e propria notte di follia nel centro di Diamante, nota località balneare in provincia di Cosenza: secondo quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine sulla base delle numerose testimonianza fornite dai presenti, infatti, un uomo del posto avrebbe sparso il terrore malmenando un anziano trovato per strada. Non contento, il nostro facinoroso avrebbe poi aggredito il personale di un bar del pieno centro cittadino, accanendosi anche contro una cameriera, e infine sfasciato l’intero locale. Per fermare la sua furia è stato necessario l’intervento di diversi passanti, uomini e donne, che hanno a loro volta incassato calci e pugni dall’assalitore.

Assalitore che, attenendoci ancora alle testimonianze dei presenti, era in evidente stato di alterazione – difficile dire se si trattasse di un abuso di bevande alcoliche o se avesse anche abusato di altre sostanze stupefacenti. L’intera vicenda è giunta anche all’attenzione del consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli, che ha voluto commentarla così: “Il problema violenza e criminalità non riguarda soltanto Napoli e la Campania ma tutte le città italiane. Purtroppo al Sud il fenomeno è stato sottovalutato e non adeguatamente affrontato. L‘assenza spesso ingiustificata delle Istituzioni, il dirottamento quasi continuo delle risorse al settentrione ha portato il meridione al collasso, economico, civile, sociale ed anche morale. E’ tempo ormai di ottenere una parità di trattamento ed un nuovo piano sicurezza adeguato”.